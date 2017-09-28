Уорд продолжает оставаться чемпионом мира по версии WBO

WBO не получала от боксера Андре Уорда официальных документов о завершении карьеры. Как сообщили в организации, американец продолжает оставаться чемпионом мира по версии WBO.

- Андре Уорд остается чемпионом мира, поскольку мы пока не получили от него официальных документов о завершении карьеры, - цитирует ТАСС представителя департамента общественных связей WBO.

Отметим, что второе место в рейтинге занимает украинец Александр Гвоздик, третье - бывший обладатель титула, россиянин Сергей Ковалев.