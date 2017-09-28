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17:59 | Бокс

Уорд продолжает оставаться чемпионом мира по версии WBO

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WBO не получала от боксера Андре Уорда официальных документов о завершении карьеры. Как сообщили в организации, американец продолжает оставаться чемпионом мира по версии WBO.

- Андре Уорд остается чемпионом мира, поскольку мы пока не получили от него официальных документов о завершении карьеры, - цитирует ТАСС представителя департамента общественных связей WBO.

Отметим, что второе место в рейтинге занимает украинец Александр Гвоздик, третье - бывший обладатель титула, россиянин Сергей Ковалев.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4600833

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shuriks55

Гвоздик - Ковалёв было бы интересно посмотреть, украинец сейчас очень хорошо смотрится

18:04