Уорд продолжает оставаться чемпионом мира по версии WBO

WBO не получала от боксера Андре Уорда официальных документов о завершении карьеры. Как сообщили в организации, американец продолжает оставаться чемпионом мира по версии WBO.
- Андре Уорд остается чемпионом мира, поскольку мы пока не получили от него официальных документов о завершении карьеры, - цитирует ТАСС представителя департамента общественных связей WBO.
Отметим, что второе место в рейтинге занимает украинец Александр Гвоздик, третье - бывший обладатель титула, россиянин Сергей Ковалев.
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shuriks55
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