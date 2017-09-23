Штаб-квартира WBC в Мексике была разрушена в результате землетрясения

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулайман сообщил, что штаб-квартира организации была разрушена в результате землетрясения в Мексике. Он отметил, что здание придется снести.

– Офис WBC сильно поврежден и, скорее всего, никогда не будет функционировать снова. Все в безопасности, – написал в Твиттере Сулайман. – Здание придется снести. Много важных событий произошло там, и теперь о нем будут жить только воспоминания. Важная глава истории WBC закрыта.

Напомним, землетрясение в Мексике произошло 19 сентября. По последним данным, его жертвами стали 273 человека.