Руслан Проводников: "Однажды пришлось дать пару оплеух шумным соседям – с тех пор конфликтов не было"

Известный российский боксер Руслан Проводников подчеркнул в интервью "Известиям", что ни один из его соперников не был хамом. Он также отметил, что последний ему пришлось драться вне ринга два года назад.

– Кто из оппонентов был вам неприятен? - вопрос Проводникову.

– Мне повезло – я ни разу не сталкивался с хамами. Со всеми своими оппонентами я старался сохранять уважительные отношения. И я рад, что так получилось. Чем тяжелее бой, тем приятнее после его завершения складывается общение. Ты не можешь не уважать сильного соперника. Когда я приехал домой, ко мне подходила молодежь с пивом и оскорбляла Тимоти Брэдли – мол, ты победил его, тебя засудили, а он косолапый и никакой боксер. Таким я затыкал рот. Брэдли – чемпион мира в двух весовых категориях. Его невозможно не уважать.

– Давно приходилось драться вне ринга?

– Года два назад. Я живу в двухквартирном доме, и мои соседи постоянно устраивают гулянки. В четыре часа утра просыпаешься – ощущение, что за стеной какая-то драка. В общем, однажды пришлось дать пару оплеух – зато с тех пор никаких конфликтов не было. Ведут себя тихо. А самое обидное – я ведь к человеку сотню раз подходил по-человечески, просил, но эффекта не было...