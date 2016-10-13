18:16 | БОКС

Кубинский тренер может войти в штаб сборной России

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В пресс-службе Федерации бокса России (ФБР) сообщили, что кандидатура кубинца Умберто Орты Домингеса предложена в качестве одного из тренеров сборной России. Данное решение было принято на исполкоме организации, оно должно быть утверждено министерством спорта. Ранее исполком также рекомендовал на должность главного тренера команды Олега Меньшикова. Домингес ранее работал в тренерском штабе сборной Кубы.

"Кандидатуру Орты Домингеса предложили на исполкоме, ее должно утвердить министерство", – цитирует ТАСС пресс-службу ФБР.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3703264

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