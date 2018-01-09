Гассиев прилетит в Сочи на бой с Дортикосом 27 января

Алексей Васильев, менеджер Мурата Гассиева, отметил, что подготовка боксера к бою с Юниором Дортикосом в рамках Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) проходит по плану. Васильев также добавил, что россиянин прилетит в Сочи 27 января.

- Подготовка Мурата проходит по плану, все хорошо, - цитирует "Р-Спорт" Васильева. - Сейчас активно идут спарринги против хороших оппонентов. В команде хорошее настроение. Прилетит Мурат в Сочи 27 января.

Напомним, что полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии между Гассиевым и Дортикосом состоится 3 февраля в Сочи.