16:46 9 января | Бокс

Гассиев прилетит в Сочи на бой с Дортикосом 27 января


Алексей Васильев, менеджер Мурата Гассиева, отметил, что подготовка боксера к бою с Юниором Дортикосом в рамках Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) проходит по плану. Васильев также добавил, что россиянин прилетит в Сочи 27 января.

- Подготовка Мурата проходит по плану, все хорошо, - цитирует "Р-Спорт" Васильева. - Сейчас активно идут спарринги против хороших оппонентов. В команде хорошее настроение. Прилетит Мурат в Сочи 27 января.

Напомним, что полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии между Гассиевым и Дортикосом состоится 3 февраля в Сочи.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/fights/20180109/1130957323.html

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Материалы других СМИ
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