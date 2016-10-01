09:20 | БОКС

Фьюри, скорее всего, не будет дисквалифицирован из-за употребление кокаина

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Тайсон Фьюри, 22 сентября сдавший положительную допинг-пробу на кокаин, вряд ли будет дисквалифицирован. Как сообщает The Guardian, правила Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не запрещают применения кокаина во внесоревновательный период.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Фьюри должен предоставить медицинские документы, которые обосновывают перенос боя с украинцем Владимиром Кличко. Напомним, что бой-реванш Фьюри – Кличко переносится уже во второй раз. Изначально он должен был состояться 9 июля, но был перенесен на 29 октября из-за травмы британца.

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