Фьюри могут лишить титула WBA

WBA может лишить чемпионского пояса британца Тайсона Фьюри, если он не предоставит дополнительную информацию о причинах очередного переноса боя с Владимиром Кличко, сообщил президент организации Жилберто Мендоса. Изначально поединок должен был состояться 9 июля, но был перенесен на 29 октября из-за травмы британского боксера. 24 сентября промоутерская компания, представляющая интересы Фьюри, сообщила, что он не сможет выйти на ринг по медицинским причинам.

– Есть возможность, что Фьюри потеряет титул, так как мы не имеем какой-либо информации от Hennessy Sports о его здоровье, – приводит Worldboxingnews слова Мендосы. – Мы примем решение, как только получим данные.