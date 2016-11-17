Федерация бокса России: "Выборы Хусаинова не имеют отношения к организации"

Пресс-служба Федерации бокса России выступила с заявлением, что отчетно-выборная конференция, прошедшая в четверг в Москве, не имеет отношения к Федерации. Ранее на этой конференции большинством голосов на пост президента был избран Эдуард Хусаинов. В ходе конференции свою кандидатуру с выборов снял Сергей Данилов. Хусаинов уже возглавлял организацию в 2000 – 2007 годах. Теперь на этом посту он сменит Бориса Иванюженкова.

Федерация бокса России знакома с ситуацией, связанной с проведением 17 ноября 2016 года в ресторане "Олимпиец" кандидатом в президенты Хусаиновым Э.Р. мероприятия со своими сторонниками, говорится в сообщении на официальном сайте ФБР. Также Федерации бокса России известно, что на данном мероприятии обсуждались вопросы, связанные с участием кандидатом Хусаиновым в президентской гонке. В настоящее время мероприятие сторонников Хусаинова Э.Р., выдаётся за конференцию Федерации бокса России, а вопросы, обсуждаемые на данном мероприятии, выдаются за решения конференции. Федерация бокса России выражает сожаление в отношении действий Хусаинова Э.Р. и его сторонников. Федерация бокса России также сожалеет, что мероприятие сторонников Хусаинова выдаётся за заседание конференции. Федерация бокса России официально заявляет, что данное мероприятие не являлось конференцией Федерации. Указанное мероприятие не имеет отношение к Федерации бокса России. Вопросы, рассматриваемые на указанном мероприятии, а также решения, которые могли быть приняты на нем, возможно, будут выдаваться за решения конференции Федерации. В этой связи, призываем относиться к информации, распространяемой Хусаиновым и его сторонниками, как к информации частного характера, не имеющей отношения к Федерации бокса России. Решения, принятые на мероприятии сторонников Хусаинова не являются решениями конференции Федерации. В этой связи, Федерация бокса России обращает внимание всех региональных спортивных федераций бокса, а также всей спортивной общественности, журналистского сообщества, руководства Олимпийского комитета России, Министерства спорта Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Международной ассоциации бокса, что согласно решению Исполкома Федерации бокса России от 14 ноября 2016 года, конференция Федерации бокса России состоится в соответствии с законодательством и уставом Федерации 1 февраля 2017 года в городе Москве в конференции зале Олимпийского комитета России.