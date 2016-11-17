Хусаинов избран президентом Федерации бокса России

На отчетно-выборной конференции Федерации бокса России (ФБР) большинством голосов на пост президента был избран Эдуард Хусаинов. В ходе конференции свою кандидатуру с выборов снял Сергей Данилов. Хусаинов уже возглавлял организацию в 2000 - 2007 годах. Теперь на этом посту он сменит Бориса Иванюженкова.

– Мы собрали кворум из 44 делегатов от регионов Российской Федерации, – отметил директор Федерации бокса Самарской области Владимир Попов. – Из них проголосовали 42 человека – это голосование абсолютно легитимное, так как сам кворум состоялся, и неучастие в процессе выборов двух делегатов не меняет дела.

За Хусаинова проголосовали 39 человек, так что можно констатировать, что новый президент федерации бокса – Эдуард Хусаинов. (Борис КРИВИН)