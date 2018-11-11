Эдуард Кравцов: "Усику будет сложно найти конкурентов в нынешнем дивизионе"

Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов выразил свое мнение "СЭ" о победе 31-летнего украинского боксера Александра Усика над британцем Тони Белью в бою за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. Усик отправил соперника в нокаут в восьмом раунде.

– В первых раундах Белью навязывал хороший и достойный бой. Насколько знаю по запискам судей. Но Александр никогда не торопиться форсировать события. Когда со средних раундов Усик начал наращивать темп, соответственно это выразилось в его преимущество. Как следствие произошел нокаут. У меня не было сомнений в окончательной победе Усика, даже когда он не выиграл несколько раундов. Весь вопрос был в том, досрочно или нет это произойдет. Ч итоге хорошо попал, удачно сотворив чистую комбинацию. Молодец, – сказал Кравцов.

– Тони Белью неплохо держался. Он вас удивил?

– Меня удивило то, что он был в хорошей форме. Вышел тактически хорошо готовым к бою. С учетом того, что у него был большой перерыв, вышел в отличном состоянии. Но этого не хватило, как мы видели.

– Можно уже ожидать боя Усика с Энтони Джошуа?

– В самое ближайшее время этого боя не будет. Не думаю, что Александр именно сейчас поднимется в супертяжи. Впоследствии это произойдет, но на данном этапе будет бой с кем-то из его веса. Хотя больших имен и конкурентов сложно будет ему найти в своем дивизионе. (Арман Мкртчян)