Дэвид Хэй: "Тони Белью провел великолепный бой с Александром Усиком"

Бывший чемпион мира по боксу Дэвид Хэй похвалил Тони Белью после проигранного поединка за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе против Александра Усика. Украинский спортсмен отправил соперника в нокаут в восьмом раунде.

– Тони закатил великолепный бой, – приводит слова Хэя YouTube-канале iFL TV. – Никогда не видел его таким, даже в бою со мной. У него был хороший темп, он наносил отличные удары по корпусу. Первый раунд боя был равным. Раунды со второго по четвертый я отдаю Тони. Пятый был равным, а в шестом и седьмом доминировал Усик.

Белью боксировал с очень хорошим соперником. До этого я не видел, чтобы кто-то так прессинговал Усика, наносил ему столько ударов по корпусу, контратаковал. Тони оказался лучшим соперником Усика, и ему нужно гордиться выступлением. Но Усик не зря считается одним из лучших в мире вне зависимости от весовой категории.

Украинец Александр Усик одержал победу в бою против британца Тони Белью за обладание званием абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе и сразу четырьмя поясами – по версиям WBO, WBC, WBA и IBF. Поединок проходил на арене в Манчестере.