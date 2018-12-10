Денис Лебедев: "Если бой с Александром Усиком состоится, то я завершу карьеру"

Боксер Денис Лебедев может завершить карьеру после боя с Александром Усиком​ в том случае, если поединок состоится, сообщает Mixnews. 39-летний россиянин считает, что встреча на ринге с 31-летним украинцем получится очень интересной.

– Наши команды приступили к переговорам, – приводит слова Лебедева Mixnews. – Не знаю, насколько это осуществимо. Сегодня Александр Усик номер один в боксе – это 100%. Тем интереснее будет мне постараться выиграть у него. Мечта каждого боксера сразиться с сильнейшим. Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. У нас должен получиться красивый бой, потому что стиль Александра Усика и мой стиль – это интересное сочетание. Я обещаю сейчас всем, что если бой с Александром Усиком состоится – это будет последний поединок в моей карьере. Я постараюсь выиграть! И закончу свою карьеру боксера. Если победит Усик, то проиграть лучшему – не стыдно.

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