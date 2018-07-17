22 июля на Манежной площади состоится празднование Дня бокса

В воскресенье, 22 июля, на Манежной площади в Москве состоится второе в истории празднование Дня российского бокса, сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Мероприятие откроет церемония торжественного возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

С 15.00 до 22.00 по московскому времени на Манежной площади любители бокса смогут посетить мастер-классы от бывших боксеров, а также принять участие в установке рекорда по самой массовой тренировке. Кроме того, пройдет матчевая встреча Россия – Германия.

В этот же день пройдет торжественное открытие часов обратного отсчета до чемпионата мира по боксу, который пройдет в сентябре 2019 года в Сочи. Программу Дня бокса завершат праздничный концерт и фейерверк.