Михаил Алоян: "Сборная России была не на подъеме на чемпионате мира"

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 и двукратный чемпион мира Михаил Алоян считает, что сборная России на чемпионате мира 2017 года продемонстрировала результат, сопоставимый с нынешней формой боксеров. Сборная России впервые с 1999 года осталась без золотых медалей на чемпионате мира, завершившемся в субботу в Гамбурге.

– Я считаю, что команда в принципе выступила на то, что она могла (показать), учитывая то, в какой ситуации она оказалась, – цитирует "Р-Спорт" Алояна. – Всего два сбора в качестве главного тренера провел Эдуард Викторович Кравцов. Я считаю, что ни одному тренеру не хватит этого времени, чтобы подготовить команду к такому серьезному турниру, как чемпионат мира. Нужно время. Плюс ребята были не на подъеме.

Чемпионат Европы уже показал, что ребята не в форме – по технике, физической подготовке и так далее. Думаю, работа над ошибками будет сделана. Я вполне уверен и здраво оцениваю возможности главного тренера и личных тренеров.

При этом считаю, что команда должна понимать, что России в равных боях или даже в тех, где немного мы лучше, никто не будет делать поблажек. Мы всегда были сильной боксерской командой. Нужно вырывать и выгрызать победы, быть на голову сильнее. Да, это сложно, не все к этому готовы. Кто-то хочет, чтобы все были в равных условиях, но в равных условиях мы не окажемся, потому что к нам такое отношение.