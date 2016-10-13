Лебзяк получит премию за выступление сборной России на Олимпиаде

Президент Федерации бокса России (ФБР) Борис Иванюженков подчеркнул, что бывший главный тренер сборной Александр Лебзяк получит премию за выступление команды на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Ранее прошел исполком федерации, который оценил как удовлетворительное выступление команды на Играх-2016. По итогам соревнований Лебзяк завершил работу с командой, а на его место рекомендован Олег Меньшиков.

- Лебзяк завершил работу в сборной, но он получит премию за выступление команды на Олимпиаде, - приводит ТАСС слова Иванюженкова. - Все довольны.

Специалсит был отстранен от должности главного тренера решением предыдущего исполкома ФБР. Под руководством Лебзяка россияне на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.