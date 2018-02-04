AIBA продолжит реформирование и представит в МОК обновленный отчет

Международная ассоциация бокса (AIBA) продолжит реформирование организации и представит обновленный отчет Международному олимпийскому комитету (МОК) до 30 апреля, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу AIBA. В декабре прошлого года МОК приостановил финансирование AIBA после изменений в управлении ассоциации. Сегодня президент МОК Томас Бах заявил, что организация обеспокоена положением дел в AIBA, а также может пересмотреть решение о включении бокса в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио.

- Это решение крайне неутешительно для AIBA, поскольку ассоциации надеется, что исполком МОК поймет, что процессы, необходимые для осуществления еще большего числа мер, требуют больше времени и что позитивные шаги, уже предпринятые в последнее время, свидетельствуют о сильных усилиях и готовности AIBA к реформированию, - отметили в пресс-службе AIBA. - В течение следующих шести месяцев AIBA будет проходить полный организационный контроль, который приведет к "новому плану фонда" для AIBA. Этот план и подготовленные рекомендации будут обсуждаться на заседании исполнительного комитета AIBA в июле, и в запрошенном 30 апреля докладе МОК будет представлена обновленная информация.

В то же время AIBA будет продолжать свои усилия, направленные на то, чтобы убедить МОК в ее решимости не повторять ни одну из прошлых ошибок и ее приверженность новому, позитивному будущему, сосредоточенному на правильном и рациональном управлении.