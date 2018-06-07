Женская сборная России начнет первый сбор 9 июня

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отметил, что женская сборная России начнет первый предсезонный учебно-тренировочный сбор 9 июня в Тюмени. В основной состав женской сборной России на предстоящий сезон вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Анастасия Егорова и Светлана Миронова. Старшим тренером женской команды был утвержден Виталий Норицын, вместе с ним спортсменок будут тренировать Николай Загурский, Павел Ланцов и Леонид Гурьев.

– Сбор женская команда начнет 9-го числа в Тюмени, – цитирует ТАСС Драчева. – Есть несколько спортсменок, которым надо еще пройти медосмотр, поэтому к подготовке они приступят чуть позже.