Женская сборная России - четвертая в Кубке наций после эстафеты в Оберхофе

Женская сборная России после сегодняшней эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе (4 место) осталась на четвертом месте в общем зачете эстафеты, а также в Кубке наций.

Лидирует Германия, второй идет Франция, замыкает тройку - Украина.

Кубок наций (ж)

1 (1). Германия - 3170 (+390)

2 (3). Франция - 2971 (+420)

3 (2). Украина - 2876 (+310)

4 (4). Россия - 2621 (+330)

5 (7). Италия - 2566 (+290)

6 (8). Швеция - 2554 (+360)

Эстафета (ж)

1 (1). Германия - 114 (+54)

2 (3). Франция - 108 (+60)

3 (2). Украина - 94 (+40)

4 (4). Россия - 86 (+43)

5 (8). Швеция - 82 (+48)

6 (6). Чехия - 70 (+32)