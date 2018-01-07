Женская сборная России - четвертая в Кубке наций после эстафеты в Оберхофе

Женская сборная России после сегодняшней эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе (4 место) осталась на четвертом месте в общем зачете эстафеты, а также в Кубке наций.
Лидирует Германия, второй идет Франция, замыкает тройку - Украина.
Кубок наций (ж)
1 (1). Германия - 3170 (+390)
2 (3). Франция - 2971 (+420)
3 (2). Украина - 2876 (+310)
4 (4). Россия - 2621 (+330)
5 (7). Италия - 2566 (+290)
6 (8). Швеция - 2554 (+360)
Эстафета (ж)
1 (1). Германия - 114 (+54)
2 (3). Франция - 108 (+60)
3 (2). Украина - 94 (+40)
4 (4). Россия - 86 (+43)
5 (8). Швеция - 82 (+48)
6 (6). Чехия - 70 (+32)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2017-2018/ratings/n_0/
Don Miguel
А это как раз всем "спецам" здесь пофиг. Им "давай маладежь", пусть хоть втроем. Понятно, на шестерых помоев не хватит, на пятерых уже сложно. Но помоями самую молодую облить не заржавело. Криволайнены хоть исчезли, и то плюс. Если будет три, еще и вне очков - будет настоящее помойное счастье!
15:35 7 января