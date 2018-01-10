Йоханнес Бе и Мартен Фуркад поделили Малый хрустальный глобус

После завершения индивидуальной гонки на этапе в Рупольдинге первое место в зачете Кубка мира в этой дисциплине первое место поделили норвежец Йоханнес Бе и француз Мартен Фуркад. Биатлонисты показали одинаковые результаты - каждый из них выиграл одну "индивидуалку", а в другой занял третье место.

Кубок мира

Индивидуальная гонка (м)

1 (1). Й. Бе (Норвегия) - 108 (+48)

1 (3). М. Фуркад (Франция) - 108 (+60)

3 (2). Фийон Майе (Франция) - 75 (+21)

4 (6). Хофер (Италия) - 70 (+32)

5 (30). Моравец (Чехия) - 65 (+54)

6 (8). Расторгуев (Латвия) - 60 (+26)

16 (5). БАБИКОВ (Россия) - 40 (0)

22 (9). ЛОГИНОВ (Россия) - 32 (0)

28 (15). ШИПУЛИН (Россия) - 26 (0)

34 (33). ВОЛКОВ (Россия) - 22 (+14)

36 (21). ЦВЕТКОВ (Россия) - 20 (0)