Йоханнес Бе и Мартен Фуркад поделили Малый хрустальный глобус

После завершения индивидуальной гонки на этапе в Рупольдинге первое место в зачете Кубка мира в этой дисциплине первое место поделили норвежец Йоханнес Бе и француз Мартен Фуркад. Биатлонисты показали одинаковые результаты - каждый из них выиграл одну "индивидуалку", а в другой занял третье место.
Кубок мира
Индивидуальная гонка (м)
1 (1). Й. Бе (Норвегия) - 108 (+48)
1 (3). М. Фуркад (Франция) - 108 (+60)
3 (2). Фийон Майе (Франция) - 75 (+21)
4 (6). Хофер (Италия) - 70 (+32)
5 (30). Моравец (Чехия) - 65 (+54)
6 (8). Расторгуев (Латвия) - 60 (+26)
16 (5). БАБИКОВ (Россия) - 40 (0)
22 (9). ЛОГИНОВ (Россия) - 32 (0)
28 (15). ШИПУЛИН (Россия) - 26 (0)
34 (33). ВОЛКОВ (Россия) - 22 (+14)
36 (21). ЦВЕТКОВ (Россия) - 20 (0)
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Договорняк.
18:48 10 января
Slim Taller
Поделили это распилили?!
18:43 10 января
Бней Иегуда
Красавцы!)) Оба достойны!)
18:29 10 января