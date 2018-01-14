Якушова - о зарплате биатлонистов: "Да посудомойки в кафе больше получают!"

Россиянка Ольга Якушова рассказала о зарплате биатлонистов. По ее словам, у спортсменов нет заоблачных денег. Напомним, на этой неделе Якушова приняла решение о завершении карьеры. 26-летняя спортсменка дебютировала в составе сборной России на этапе Кубка мира в Эстерсунде в декабре 2014 года.
– Почему вы думаете, что в биатлоне много денег? Это у Шипулина или Гараничева зарплата высокая, а у нас, - цитирует Life.ru Якушову.
– Рикко Гроссу же платят приличные зарплаты, тренерам.
– Ну им-то понятно. Просто часто люди говорят – спортсмены зажравшиеся, ничего не хотите, баснословные деньги там получаете... Какие? Я в ЦСП в Москве 15 тысяч зарабатывала. Да посудомойки в кафе больше получают! В нашей команде на Кубке IBU больше половины столько получало, по 15 тысяч.
– И как на них жить?
– Вот так и живем. Я просто хочу, чтобы люди знали – нет никаких заоблачных зарплат у нас! Получали по 15, 20, 30 тысяч. У кого регалии – да, у них побольше. Но у обычных, так сказать, спортсменов это стандартная зарплата, как в среднем у человека в России.
Дополнительная информация
https://life.ru/t/%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD/1078289/posudomoiki_poluchaiut_bolshie_rossiiskaia_biatlonistka_--_o_situatsii_v_sbornoi
ALEKS49
Немного лукавите, тетенька. 15-20 тысяч на все готовенькое (еда, проживание и т.д.). 2-3 месяца за границей. И занятие любимым (надеюсь) делом. Что еще молодому человеку надо? Подозреваю, что на местах (некоторые из вас аж за два региона "пашут") вам капусты тоже подбрасывают. Так что слезу давить не надо. Вас там силой никто не держит.
16:00