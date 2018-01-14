Якушова - о зарплате биатлонистов: "Да посудомойки в кафе больше получают!"

Россиянка Ольга Якушова рассказала о зарплате биатлонистов. По ее словам, у спортсменов нет заоблачных денег. Напомним, на этой неделе Якушова приняла решение о завершении карьеры. 26-летняя спортсменка дебютировала в составе сборной России на этапе Кубка мира в Эстерсунде в декабре 2014 года.

– Почему вы думаете, что в биатлоне много денег? Это у Шипулина или Гараничева зарплата высокая, а у нас, - цитирует Life.ru Якушову.

– Рикко Гроссу же платят приличные зарплаты, тренерам.

– Ну им-то понятно. Просто часто люди говорят – спортсмены зажравшиеся, ничего не хотите, баснословные деньги там получаете... Какие? Я в ЦСП в Москве 15 тысяч зарабатывала. Да посудомойки в кафе больше получают! В нашей команде на Кубке IBU больше половины столько получало, по 15 тысяч.

– И как на них жить?

– Вот так и живем. Я просто хочу, чтобы люди знали – нет никаких заоблачных зарплат у нас! Получали по 15, 20, 30 тысяч. У кого регалии – да, у них побольше. Но у обычных, так сказать, спортсменов это стандартная зарплата, как в среднем у человека в России.

Ольга Якушова завершила карьеру в 26 лет