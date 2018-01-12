Ольга Якушова завершила карьеру в 26 лет

Российская биатлонистка Ольга Якушова приняла решение о завершении карьеры. 26-летняя спортсменка дебютировала в составе сборной России на этапе Кубка мира в Эстерсунде в декабре 2014 года.

"Оставлю в прошлом, скажу тебе я "до свидания", перелистну страницу жизни, останутся одни воспоминания. Новые пути откроются передо мной. О, спорт, тебе скажу я "до свидания". Пусть Новый год свершений мечт преподнесет", – написала на своей странице в Инстаграме Якушова.

В комментариях к фотографии она подтвердила, что завершила карьеру в спорте.

Якушова является чемпионкой Европы 2016 года в смешанной эстафете. Она также четыре раза становилась чемпионкой мира среди юниоров. В последнее время она выступала на Кубке IBU.