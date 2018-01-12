Ольга Якушова завершила карьеру в 26 лет

Российская биатлонистка Ольга Якушова приняла решение о завершении карьеры. 26-летняя спортсменка дебютировала в составе сборной России на этапе Кубка мира в Эстерсунде в декабре 2014 года.
"Оставлю в прошлом, скажу тебе я "до свидания", перелистну страницу жизни, останутся одни воспоминания. Новые пути откроются передо мной. О, спорт, тебе скажу я "до свидания". Пусть Новый год свершений мечт преподнесет", – написала на своей странице в Инстаграме Якушова.
В комментариях к фотографии она подтвердила, что завершила карьеру в спорте.
Якушова является чемпионкой Европы 2016 года в смешанной эстафете. Она также четыре раза становилась чемпионкой мира среди юниоров. В последнее время она выступала на Кубке IBU.
Оставлю в прошлом......👋👋👋скажу тебе я , до свидания! Перелистну страницу жизни, Останутся одни воспоминания ! Новые пути откроются передо мной , О спорт - тебе скажу я До Свидания ! Пусть Новый год свершений мечт преподнесет🙏🙏🙏 2018🎆🎆🎆🎆🎆😈😈😈😈#новаяжизнь #успех #людидела #развивайся #будьсомной #успех
Papa-psix
могла бы принести олимпийские медали сборной Таиланда..
12:24
Tis
Глупо все закончилось! Может быть, стоило сменить гражданство, как Кузьмина и Булыгина?
11:26