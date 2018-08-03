Вольфганг Пихлер: "Фото травмы Флеминга страшнее, чем все на самом деле"

Тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер отметил, что самочувствие Пеппе Флеминга лучше после вчерашнего инцидента. Напомним, биатлонист проткнул себе ногу лыжероллерной палкой.

– Фото кажутся страшнее, чем все на самом деле, – цитирует SVT Пихлера. – На данный момент очень сложно сказать, насколько серьезна травма, как долго Флемингу нельзя будет нагружать ногу. Я раньше с такими повреждениями не сталкивался. Это что-то невообразимое. Он проткнул себе ногу. Можно сказать, что ему в чем-то повезло, а в чем-то нет. Меня на месте не было, поэтому информации мало. В лыжероллерах скорость высокая, так что может всякое случиться. Это выглядит, словно ему в ногу попала стрела индейца. Надеюсь, что он быстро вернется к тренировкам. Сейчас важная стадия подготовки.