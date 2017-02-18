Владимир Драчев: "В женской эстафете все шло по плану до падения Акимовой"

Бывший биатлонист сборной России Владимир Драчев выразил мнение, что россиянки могли побороться за медали эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене. Первые два этапа бежали Ольга Подчуфарова и Светлана Слепцова, которая передала эстафету Ирине Старых на 11-м месте. Старых смогла поднять команду на четвертую позицию, а завершавшая гонку Татьяна Акимова упала на дистанции, повредила винтовку и зашла на штрафной круг после первого рубежа. В результате Россия стала только десятой.

– Результат женской эстафеты – это наш реальный уровнь?

– Нет, конечно. Мы боролись за призовое место. И план был такой – главное первым двум спортсменкам не проиграть много, а Старых и Акимова должны были бороться за призы или за первую шестерку уж точно. И все в общем-то шло по плану, кроме одного досадного падения, которое сбило практически весь настрой нашей Акимовой. Там уже как пошло, так пошло. Разладилась у нее и стрельба сразу, и все. Очень обидно, могли даже за третье место цепляться. Хотя конкуренция была высочайшая на последнем этапе, но Таня могла бороться с ними. (Елена СОБОЛЬ)

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