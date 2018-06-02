Владимир Драчев: "Сливко включена в состав по спортивному принципу как обладательница личной медали чемпионата Европы"

Президент СБР Владимир Драчев объяснил принцип формирования составов сборной России на новый сезон. Напомним, Драчев был избран на должность 18 мая 2018 года. Ранее он опубликовал полный состав тренерского штаба сборной России.

Принцип формирования составов сборной России:

1. Вся молодежь собрана во втором составе.



2. Состав А и состав Б готовятся по одной программе в одних и тех же местах всю предсезонную подготовку и выступают на отборочных стартах в середине ноября. По результатам отбора будет назван состав на Кубки Мира и Кубок IBU.



3. Также к централизованной подготовке допущены Слепов Алексей и Волков Алексей за счет регионов, они будут допущены к отбору.



4. Томшин Василий включен в состав команды Б и будет принимать участие в централизованной подготовке, также как и Малиновский Игорь.



5. Виктория Сливко включена в состав по спортивному принципу как обладательница личной медали чемпионата Европы-2018.