Загурский будет отвечать в женской сборной за стрельбу, Гурьев - за физподготовку

Президент СБР Владимир Драчев опубликовал полный состав тренерского штаба сборной России в своем Инстаграме. За стрельбу у женщин будет отвечать специалист Николай Загурский, старшим по физподготовке назначен Леонид Гурьев.

Полностью состав тренерского штаба выглядит так:

Мужчины, основной состав

Старший тренер – Анатолий Хованцев

Тренер по стрельбе – Артем Истомин

Тренер по ФП – Сергей Идинов

Резерв

Тренер по ФП – Сергей Белозеров

Тренер по ФП – Владислав Тулаев

Тренер по стрельбе – Сергей Башкиров

Женщины, основной состав

Старший тренер – Виталий Норицын

Тренер по стрельбе – Николай Загурский

Тренер по стрельбе (с августа) – Павел Ланцов

Тренер по ФП – Леонид Гурьев

Резерв

Тренер по ФП – Андрей Падин

Тренер по стрельбе – Сергей Коновалов

Старший тренер по резерву (юниоры и юноши)

Николай Большаков.

Юниоры

Тренер по ФП – Максим Ихсанов

Тренер по стрельбе – Павел Спиридонов

Юноши

Тренер по ФП – Алексей Антипов

Тренер по стрельбе – Игорь Охотников

Юниорки

Тренер по ФП – Павел Максимов

Тренер по стрельбе – Александр Хлусович

Девушки

Тренер по ФП – Ильгиз Самигуллин

Тренер по стрельбе – Евгений Панков