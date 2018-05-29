09:08 | Биатлон

Загурский будет отвечать в женской сборной за стрельбу, Гурьев - за физподготовку

Президент СБР Владимир Драчев опубликовал полный состав тренерского штаба сборной России в своем Инстаграме. За стрельбу у женщин будет отвечать специалист Николай Загурский, старшим по физподготовке назначен Леонид Гурьев.

Полностью состав тренерского штаба выглядит так:

Мужчины, основной состав

Старший тренер – Анатолий Хованцев
Тренер по стрельбе – Артем Истомин
Тренер по ФП – Сергей Идинов

Резерв

Тренер по ФП – Сергей Белозеров
Тренер по ФП – Владислав Тулаев
Тренер по стрельбе – Сергей Башкиров

Женщины, основной состав

Старший тренер – Виталий Норицын
Тренер по стрельбе – Николай Загурский
Тренер по стрельбе (с августа) – Павел Ланцов
Тренер по ФП – Леонид Гурьев

Резерв

Тренер по ФП – Андрей Падин
Тренер по стрельбе – Сергей Коновалов

Старший тренер по резерву (юниоры и юноши)

Николай Большаков.

Юниоры

Тренер по ФП – Максим Ихсанов
Тренер по стрельбе – Павел Спиридонов

Юноши

Тренер по ФП – Алексей Антипов
Тренер по стрельбе – Игорь Охотников

Юниорки

Тренер по ФП – Павел Максимов
Тренер по стрельбе – Александр Хлусович

Девушки

Тренер по ФП – Ильгиз Самигуллин
Тренер по стрельбе – Евгений Панков

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