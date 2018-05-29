Загурский будет отвечать в женской сборной за стрельбу, Гурьев - за физподготовку

Президент СБР Владимир Драчев опубликовал полный состав тренерского штаба сборной России в своем Инстаграме. За стрельбу у женщин будет отвечать специалист Николай Загурский, старшим по физподготовке назначен Леонид Гурьев.
Полностью состав тренерского штаба выглядит так:
Мужчины, основной состав
Старший тренер – Анатолий Хованцев
Тренер по стрельбе – Артем Истомин
Тренер по ФП – Сергей Идинов
Резерв
Тренер по ФП – Сергей Белозеров
Тренер по ФП – Владислав Тулаев
Тренер по стрельбе – Сергей Башкиров
Женщины, основной состав
Старший тренер – Виталий Норицын
Тренер по стрельбе – Николай Загурский
Тренер по стрельбе (с августа) – Павел Ланцов
Тренер по ФП – Леонид Гурьев
Резерв
Тренер по ФП – Андрей Падин
Тренер по стрельбе – Сергей Коновалов
Старший тренер по резерву (юниоры и юноши)
Николай Большаков.
Юниоры
Тренер по ФП – Максим Ихсанов
Тренер по стрельбе – Павел Спиридонов
Юноши
Тренер по ФП – Алексей Антипов
Тренер по стрельбе – Игорь Охотников
Юниорки
Тренер по ФП – Павел Максимов
Тренер по стрельбе – Александр Хлусович
Девушки
Тренер по ФП – Ильгиз Самигуллин
Тренер по стрельбе – Евгений Панков