Владимир Драчев: "Хованцев - один из лучших тренеров мира, хотим, чтобы он передал свой опыт молодым"

Новый президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, почему Анатолий Хованцев назначен главным тренером сборной России.

- Иностранцы? Они не подавали нам заявок. Да и особенно большого желания брать их нет, - сказал в эфире программы "Все на матч" Драчев. - Что касается Хованцева, мы хотим, чтобы во всех командах была одна и та же методика. Это один из лучших тренеров мира, хотим, чтобы он свой опыт передал молодым и через полтора года у нас была мощная команда. Первая и резервная команда этот год будут работать вместе – 8+8 – а там будем смотреть. Я не против Польховского, Гурьева, Норицына, но на первое время надо поставить тренера поопытнее.