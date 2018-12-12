Виктор Майгуров: "В биатлоне зарабатывают 10 мальчиков и 10 девочек"

Член правления Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о своей работе на посту вице-президента Международного союза биатлонистов. По его словам, это бумажная и законотворческая работа.

– Вот эта черновая работа некоторых комитетов, законотворчество, как меняются правила соревнований и так далее. Этого обычно зритель не видит, – сказал Майгуров в интервью Kalashnikov Media. - А там много нюансов: что-то где-то добавляется, что-то убирается, расширяется, как формируется бюджет организации, как обсуждаются выплаты всех премиальных, сколько обращений приходит в IBU от разных национальных организаций с предложением сделать это и это. Эта та работа, о которой многие не знают и, будучи спортсменом, ты в принципе об этом не заморачиваешься.



IBU, когда был создан, начинал с бюджета 200 тысяч марок, а сегодня – 25 миллионов евро. Эта одна из немногих спортивных организаций, которая помогает своим национальным федерациям финансово. И работа там вот такая – бумажная, я называю ее законотворческой. Например, несколько лет назад детально обсуждали вес и скорость пули, какая она может быть. А последний конгресс вообще установил, что в диоптрии может использоваться солнечный фильтр, специалисты меня поймут. Ты можешь ставить себе, например, поляризационный фильтр.

Введен новый стандарт мишеней. У нас были электромеханические, а сейчас есть специальные мишени норвежского производства, для которых зрительные трубы не нужны. У каждого стоит планшет и там все результаты отображаются. Чемпионат Норвегии уже давно проходит по этим мишеням. Они суперудобные. То есть IBU не стоит на месте, пытается улучшить условия проведения соревнований для спортсменов. Хотя спортсмены каждый год просят: "Добавьте нам премиальных".

У горнолыжников премиальные очень высокие. У биатлонистов на уровне лыжников и прыгунов. Прошлый конгресс увеличил количество выплат. Раньше было с 1 по 10, теперь с 1 по 15. А этот конгресс увеличил сумму премиальных. Больший акцент сделан на медалях чемпионата мира. На Кубок мира чуть меньше. Все же понимают, что в биатлоне зарабатывают 10 мальчиков, 10 девочек. И то Фуркад, условно говоря, 300 тысяч евро в год зарабатывает. А второй – Бе – уже гораздо меньше, – 120 тысяч евро. Шипулин еще меньше, естественно. Конечно, есть еще личные спонсоры. И предложение спортсменов было – давайте платить 100 евро за 30-е место.



Когда ты спортсмен, ты на это с одной стороны смотришь, когда ты функционер – с другой. Вот что такое работа в IBU она такая. Направленная в первую очередь на популяризацию и развитие вида спорта. И создание идеальных условий для команд и спортсменов в первую очередь