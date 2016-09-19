Виктор Майгуров: "Тюмень могут лишить ЧМ-2021, только если СБР будет исключен из IBU"

Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров в интервью "СЭ" назвал причину, по которой чемпионат мира в 2021 году может не состояться в России. Тем не менее на данный момент IBU об этом даже не думает.

– Тюмень лишат чемпионата мира-2021, только если весь Союз биатлонистов России (СБР) будет исключен из IBU, - отметил Майгуров. - В настоящий момент каких-то поводов для опасений нет, и я надеюсь, уже не будет. Хотя в нашем мире сложно загадывать что-то наверняка. Однако сейчас мы про это даже не думаем. Есть множество реальных, а не виртуальных дел. Появятся какие-то факты – будем реагировать. А так какой смысл? В мире много широко обсуждаемых тем, но вникать в каждую из них невозможно. Голова забита другими проблемами.

– Какими именно?

– IBU – одна из немногих международных федераций, которая на сегодня стабильна как финансовом плане, так и по части популярности вида спорта. Наша задача – сохранить свои позиции и по возможности их преумножить. Сейчас мы проводим ребрендинг логотипа, официального сайта и телевизионной графики. Запустили такой проект, как виртуальный музей, в котором каждый желающий может погрузиться в историю биатлона. То есть не стоим на месте и стараемся шагать в ногу со временем.