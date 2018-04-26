Вице-президент KBU — об уходе Аввакумовой из сборной: "Мне жаль, что так случилось"

Вице-президент Корейского биатлонного союза (KBU) Ким Джон Мин рассказал, что расстроен уходом Екатерины Аввакумовой из сборной Кореи. Ранее биатлонистка заявила, что больше не будет выступать за южнокорейскую команду.

Причиной ухода спортсменки стали разногласия со старшим тренером национальной сборной Андреем Прокуниным.

– Екатерина вчера была у меня и сказала, что хочет покинуть Южную Корею. Это меня расстраивает, сказал, что буду ее поддерживать, – цитирует "Р-Спорт" Мина. – Все биатлонисты, которые пришли к нам, - Тимофей Лапшин, Анна Фролина и Екатерина - очень хорошие спортсмены. Мы всегда стараемся сделать так, чтобы наши спортсмены не испытывали никаких проблем, поэтому мне действительно жаль, что так случилось.

Аввакумова выступала за сборную Южной Кореи с 2017 года. Ранее тренер спортсменки Вячеслав Никифоров заявлял, что Аввакумова вернется в Россию.