Валерий Польховский: "При мне биатлонисты сборной Казахстана не употребляли допинг"

Бывший тренер сборной Казахстана Валерий Польховский прокомментировал обвинения Международного союза биатлонистов (IBU), в результате которых девять казахских биатлонистов были временно отстранены по подозрению в употреблении допинга.

- Вы уверены, что за тот период, что вы работали в Казахстане, те спортсмены, которые выступали за команду, были чисты?

- Конечно, абсолютно уверен. В команде никакого диалога по этому поводу вообще не было. Наоборот, во время летних сборов проводились антидопинговые мероприятия, которые были организованы допинговым центром с согласия всего спортивного руководства, как в Казахстане всегда и было. (Наталья Марьянчик)

В нарушении правил подозреваются: Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Климина-Усанова, Ольга Полторанина, Ян Савицкий, Максим Браун, Анна Кистанова, Антон Пантов и Василий Поткорытов.

Эти биатлонисты могут объяснить IBU информацию о нарушениях, после чего Международный союз биатлонистов будет решать вопрос о возможных санкциях.

Полная версия интервью - здесь.