Утвержден состав сборной России на сезон: Шипулин продолжает карьеру, Акимовой нет даже в резерве

Правление Союза биатлонистов России (СБР) во главе с президентом Владимиром Драчевым утвердило составы сборных команд России по биатлону для подготовки к сезону 2018/2019. В состав мужской сборной вошел лучший биатлонист страны последних лет Антон Шипулин. Ранее сообщалось, что он может завершить карьеру.

Примечательно, что Татьяна Акимова не попала даже в резервный состав.

Мужчины, основная команда: Антон Шипулин (Свердловская область), Александр Логинов (Тюменская область), Антон Бабиков (Республика Башкортостан), Максим Цветков (Москва-Вологодская область), Евгений Гараничев (Тюменская область), Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург), Петр Пащенко (ХМАО-Югра), Семен Сучилов (ХМАО-Югра).

Главным тренером сборной России и старшим тренером мужской команды назначен Анатолий Хованцев. В мужской сборной вместе с ним будут работать Сергей Идинов и Артем Истомин.

Женщины, основная команда: Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург), Ульяна Кайшева (Удмуртская Республика), Виктория Сливко (Тюменская область), Дарья Виролайнен (ХМАО-Югра), Кристина Резцова (ХМАО-Югра), Валерия Васнецова (Пермский край), Анастасия Егорова (Мурманская область), Светлана Миронова (Свердловская область).

Старшим тренером женской команды утвержден Виталий Норицын. Вместе с ним женскую основу будут тренировать Николай Загурский, Павел Ланцов и Леонид Гурьев.

Мужчины, резервная команда: Никита Поршнев (ХМАО-Югра), Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан), Иван Томилов (ХМАО-Югра), Матвей Елисеев (Москва), Александр Поварницын (Удмуртская Республика), Евгений Идинов (Тюменская область), Кирилл Стрельцов (Москва), Игорь Малиновский (Омская область).

Резервную мужскую команду будут готовить Сергей Белозеров, Сергей Башкиров и Владислав Тулаев.

Женщины, резервная команда: Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО), Евгения Павлова (Новосибирская область), Тамара Воронина (Свердловская область), Анастасия Морозова (ХМАО-Югра), Екатерина Зубова (Архангельская область), Наталья Ушкина (Республика Мордовия), Александра Алексешникова (Новосибирская область), Маргарита Васильева (Красноярский край).

Тренерами женской резервной команды станут Андрей Падин и Сергей Коновалов.

Юниоры: Карим Халили (Москва), Алексей Огорелков (Тюменская область), Вадим Истамгулов (Тюменская область), Денис Таштимеров (Тюменская область), Даниил Серохвостов (Алтайский край), Евгений Емерхонов (Удмуртская Республика), Роман Рассказов (Тюменская область).

Юниорки: Анастасия Гореева (Московская область), Анастасия Рассказова (Москва), Анастасия Кайшева (Удмуртская Республика), Кристина Егорова (Удмуртская Республика), Мария Кретова (Новосибирская область), Анастасия Батманова (Ульяновская область), Анна Григорьева (Красноярский край).

Старшим тренером по резерву – юниорским и юношеским командам – назначен Николай Большаков. Юниоров будут тренировать Павел Максимов и Павел Спиридонов, юниорок – Александр Андреев и Александр Хлусович.