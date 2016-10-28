Ульяна Кайшева: "Удерживали ли тренеры от взрослого биатлона? Не знаю"

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева подчеркнула, что старалась поскорее перейти с юниорского уровня в первую команду. Спортсменка выиграла юношескую Олимпиаду-2012, стала абсолютной чемпионкой мира среди юниоров-2013 и двукратной чемпионкой Европы в 2013 и 2015 годах. В декабре она дебютировала на Кубке мира в Поклюке, заняв 62-е место в спринте.

– Четыре победы на юниорском первенстве мира, которые вы одержали в 2013-м, что называется, потрясли биатлонный мир. Но потом пошли разговоры, что против вашего перехода на взрослый уровень в 19 лет сильно возражают тренеры юниорской команды. Это действительно было так?

– Не знаю. Если такие разговоры и велись, до меня они не доходили. Сама я очень хотела тогда как можно быстрее начать соревноваться с серьезными соперниками. Нельзя сказать, что таких шансов не представлялось: я бегала на "Ижевской винтовке", например. Просто по правилам соревнований спортсменок моего возраста не допускали к главной гонке – индивидуальной. А в сборной меня продолжали готовить для выступлений в своей возрастной группе. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

Полностью интервью Кайшевой