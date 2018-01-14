Ульяна Кайшева: "Не верю в заговор. Беру всю вину на себя"

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева отметила, что сама виновата в том, что во время индивидуальной гонки в четверг у нее отвалился диоптр на винтовке. Спортсменка допустила 3 промаха и заняла в итоге 89-е место. После старта болельщики высказали предположение, что Кайшевой могли намеренно повредить снаряжение.

- Считаю, что виновата я, поскольку не досмотрела, - приводит ТАСС слова Кайшевой. - Он был недостаточно докручен, как оказывается. Заговор? Я не верю. Конечно, все может быть, но я беру вину на себя. После финиша я сильно переживала, но благодаря поддержке тренеров и друзей быстро отошла. Комментарии я не читаю, поэтому не знаю, что именно происходит.