Татьяна Акимова: "Не знаю, с чем связано большое отставание"

Россиянка Татьяна Акимова призналась, что не знает, чем вызвано большое отставание от лидеров в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Она уступила более двух минут, допустив один промах.

– Отставание большое. Тяжело было на дистанции, – заявила в эфире "Матч ТВ" Акимова. – Не знаю, с чем это связано. Возможно, был большой перерыв без соревнований. Поэтому так могло получиться. Что касается стрельбы, то на стойке дул сильный ветер. Я не стала выцеливать, выжидать, стреляла, как попаду.

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