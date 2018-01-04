Татьяна Акимова: "Не знаю, с чем связано большое отставание"

Россиянка Татьяна Акимова призналась, что не знает, чем вызвано большое отставание от лидеров в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Она уступила более двух минут, допустив один промах.
– Отставание большое. Тяжело было на дистанции, – заявила в эфире "Матч ТВ" Акимова. – Не знаю, с чем это связано. Возможно, был большой перерыв без соревнований. Поэтому так могло получиться. Что касается стрельбы, то на стойке дул сильный ветер. Я не стала выцеливать, выжидать, стреляла, как попаду.
Григорич
Очень жаль Татьяну.
22:37 4 января
пошливы
Пускай перестанут им оплачивать все их потуги до турниров и на турнирах. А лишь по итогам года за результаты. Столько больных по рождению детей собираем по всей стране деньги и не хватает. А этим клоунам всё оплачивают... ПОЗОРИЩЕ!
18:25 4 января
adamantane'
"Ветер с горки дул, ветер с горки дул..."
17:23 4 января
ALEKS49
Опять одно по одному. Не знаю почему и т.д. Может тренеры что-то знают?
15:45 4 января