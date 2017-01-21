Татьяна Акимова: "Мне надо еще очень много работать со стойкой"

Россиянка Татьяна Акимова отметила, что ей проще стрелять лежа и нужно много работать над стрельбой стоя. Сегодня в масс-старте на этапе Кубка мира в Антерсельве биатлонистка заняла 16-е место.

– В целом впечатления от гонки хорошие, – цитирует пресс-служба Союза биатлонистов России Акимову. – С первого круга мы шли с комфортной скоростью. Я не боялась там выйти вперед и на рубеж пришла первой. У меня быстрая стрельба, поэтому я думала хотя бы немного там отыграть. Лежа мне стрелять проще, чем стоя. К сожалению, стоя пока не все получается. Может, психологически было тяжело стрелять. Мне надо еще очень много работать со стойкой. На тренировках мы работаем над скорострельностью. С этого года очень активно стали работать над стрельбой, я уже многому научилась.

Вообще в Антхольце тяжело стрелять. Здесь трудный подход к стрельбищу, пульсация другая, очень тяжело дышится. Все это отражается на стрельбе.

Перед эстафетой функциональное состояние неплохое. Думаю, со стрельбой все будет хорошо. Расстановку по этапам мы пока не знаем, но мне без разницы, какой бежать. Каждый этап по-своему интересен и имеет свои нюансы.