Светлана Слепцова: "Работать тренером я не стану"

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете Светлана Слепцова, объявившая о завершении карьеры, отметила, что ее жизнь кардинально изменилась. Ранее 31-летняя экс-биатлонистка сообщила, что детально о причинах ухода из спорта расскажет 27 августа.

– Я приняла решение неделю назад, – цитирует официальный сайт СБР Слепцову. – Причина личная, и я объявлю об этом завтра. До сегодняшнего дня об этом знали только самые близкие. Предложений по работе пока не поступало. Знаю только, что тренером я работать не стану. Но пока я не успела придумать, чем буду заниматься дальше. Сейчас моя жизнь кардинально изменилась, не хочется обещать на эмоциях – пока хочется отдохнуть.

Напомним, помимо победы на Играх-2010 Слепцова завоевала золото чемпионата мира 2009 года в эстафете, а также стала первой в смешанной эстафете на чемпионате Европы 2017 года.