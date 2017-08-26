Светлана Слепцова: "Причину, по которой завершаю карьеру, назову завтра. Это очень личное"

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете Светлана Слепцова призналась, что приняла решение о завершении карьеры неделю назад. По словам 31-летней биатлонистки, другие спортсмены поддержали ее.

– Завтра заключительная гонка в моей прекрасной карьере, – сказала Слепцова в эфире "Все на матч". – Три дня назад я не могла об этом заявить. Был бы ажиотаж, а надо было готовиться к гонками. Решение приняла неделю назад. Не собираюсь ничего скрывать, это очень личная причина. Но более точно скажу завтра.

У меня были такие же чувства, как в 2010 году после Олимпиады. Когда я поняла, что завершаю карьеру – было только облегчение. После того как меня не взяли в сборную, необходимость проходить отбор – это давило. Я знала, что смогу это сделать и отобраться на Олимпиаду. Но делать это каждый год – я же не железная.

Все в команде сказали, что я приняла правильное решение. Просто они знают, в чем главная причина.