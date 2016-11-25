Светлана Ишмуратова: "Верю, что у российских биатлонисток появится бойцовский дух"

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова верит, что у женской сборной России в новом сезоне появится бойцовский дух и они смогут добиться отличных результатов. Также она добавила, что в прошлом сезоне российским биатлонисткам не хватало физической подготовки.

- Настрой на каждый сезон положительный - мы знаем, что может наша команда, знаем прошлые успехи, - цитирует ТАСС Ишмуратову. - Мальчишки, конечно, в последние годы выглядят намного лучше, но мы знаем, что такое российская женщина, и я все равно верю, что наши девчонки воспрянут, что у них появится бойцовский дух, появится лидер, который потянет за собой всех остальных - все это поможет нашим девчонкам показать отличный результат в этом сезоне. Если девочки будут выходить на старт с желанием выиграть и стать чемпионом, то первое место не за горами, но только при условии, что будет достойная физическая подготовка.

Именно физическая подготовка очень хромала в прошлом сезоне, поэтому и не было результатов. Стрелковая подготовка более-менее радовала, допускали один промах и очень редко три, но именно физическая, скоростная подготовка желала оставлять лучшего.