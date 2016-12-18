Светлана Ишмуратова: "Молодые российские биатлонисты показывают зубы"

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова похвалила биатлонистов сборной России за успешное выступление в текущем сезоне Кубка мира. Сегодня Антон Бабиков занял третье место в масс-старте в Нове-Место. В общем зачете он занимает 13-е место, Максим Цветков идет шестым, а Матвей Елисеев - 16-м. Лидер российской сборной Антон Шипулин занимает вторую строчку, уступая только Мартену Фуркаду.

- Молодые ребята - Антон Бабиков, Максим Цветков и Матвей Елисеев - борются до последнего и показывают зубы, - цитирует "Р-Спорт" Ишмуратову. - Они вырывают медали, показывают свой характер, свое "я", начинают толкаться локтями с лидерами - Фуркадом, Шемпом и другими. Это здорово, с каждым таким стартом растет уверенность у наших болельщиков.

И мы уже ждем от ребят все большего, потому что мы почувствовали вкус побед. И мы знаем, что они уже могут и победить, и выиграть другие медали. Для нас, болельщиков, это, наверное, самое главное, когда мы смотрим биатлонные гонки.