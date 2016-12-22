14:37 | БИАТЛОН

Светлана Хоркина: "Такое внимание к российским спортсменам неспроста. Думаю, это было в планах!"

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина – о решении Чехии бойкотировать этапы кубка мира по биатлону, которые должны состояться в Тюмени в 2017 году. Сегодня в австрийском Зальцбурге пройдет заседание исполкома Международного союза биатлонистов , где будет принято решение о наказании 31 российского спортсмена, упоминающегося в докладе Макларена.

 
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– Бойкот – не самый лучший способ выражения своих амбиций. Думаю, им не стоит этого делать. Спорт должен оставаться вне политики.

Основываться на докладе человека и организации, которые работают, на мой взгляд, закрыто и воспринимать информацию, как норму – страшно. Информация из доклада Макларена не подтверждена какими-то доказательствами.

У нас уже отобрали чемпионат мира по бобслею, не исключаю, что то же самое может произойти и с биатлоном. Если это произойдет, то они, как минимум, должны возместить все затраты государству.

Необходимо найти возможность правового характера для того, чтобы защитить право проведения чемпионата мира в Тюмени.

Такое внимание к российским спортсменам неспроста. Думаю, это было запланировано, ведь все происходит в преддверии крупных соревнований. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Россия круче всех!

Возместить? А иски кто подавать будет? В Минспорт тупица Мутко набрал либо знакомых либо деревянных по пояс бывших спортсменов, которые двух слов связать не могут. Не согласна, Света? Тогда займись защитой наших спортсменов и соревнований! Озадачь, проконтролируй, если сама не можешь. Докажи что не зря 800 тыщ в месяц получаешь.

15:30

Айл би бэк

О спорте можно прочитать на Эхо мск, в Газете.ру, в Известиях, в СЭ пишут, что сказала Хоркина, Лопырёва и Бузова.

14:52

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ