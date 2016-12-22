Светлана Хоркина: "Такое внимание к российским спортсменам неспроста. Думаю, это было в планах!"

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина – о решении Чехии бойкотировать этапы кубка мира по биатлону, которые должны состояться в Тюмени в 2017 году. Сегодня в австрийском Зальцбурге пройдет заседание исполкома Международного союза биатлонистов , где будет принято решение о наказании 31 российского спортсмена, упоминающегося в докладе Макларена.

– Бойкот – не самый лучший способ выражения своих амбиций. Думаю, им не стоит этого делать. Спорт должен оставаться вне политики.

Основываться на докладе человека и организации, которые работают, на мой взгляд, закрыто и воспринимать информацию, как норму – страшно. Информация из доклада Макларена не подтверждена какими-то доказательствами.

У нас уже отобрали чемпионат мира по бобслею, не исключаю, что то же самое может произойти и с биатлоном. Если это произойдет, то они, как минимум, должны возместить все затраты государству.

Необходимо найти возможность правового характера для того, чтобы защитить право проведения чемпионата мира в Тюмени.

Такое внимание к российским спортсменам неспроста. Думаю, это было запланировано, ведь все происходит в преддверии крупных соревнований. (Любовь КОНЯЕВА)