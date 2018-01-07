"Слышал, что установка закрылась. Но не видел". Как Волков стрелял в эстафете

Российский биатлонист Алексей Волков после первого этапа в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе отметил, что в гонке из положения стоя стрелял наугад. Он также добавил, что только слышал о том, что установки закрывались, но не видел этого.

– Лежа было более-менее стрелять, а стоя шла стрельба наугад. Закрывал мишени, при этом слышал, что установка закрылась, но не видел этого, – сказал в эфире "Матч ТВ" Волков. – После последнего выстрела подумал, все ли я закрыл. Может быть, мне показалось. Очень плохо было видно.

Тяжело было искать мишень. Мне кажется, если бы было чуть хуже, то все – можно было не стрелять.

Оберхоф. Мужская эстафета. LIVE! //

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