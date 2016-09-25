Сливко, Услугина, Загоруйко и Шестерикова выиграли эстафету на летнем чемпионате России

Сборная Тюменской области (Виктория Сливко, Ирина Услугина, Анастасия Загоруйко, Ольга Шестерикова) победила в женской эстафете на летнем чемпионате России в Чайковском.

Второе место заняла сборная ХМАО-Югра (Дарья Виролайнен, Инна Смирнова, Надежда Ефремова, Светлана Слепцова), третье – сборная Красноярского края (Наталья Гербулова, Ольга Филиппова, Маргарита Васильева, Диана Якимец).

Чайковский

Чемпионат России по летнему биатлону

Эстафета

Женщины

1. Тюменская область – 1:11.35,0 (0)

2. ХМАО-Югра – отставание 28,2 (1)

3. Красноярский край – 2.22,4 (1)