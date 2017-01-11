Шумилова и Бабчин выиграли спринт на этапе Кубка России в Ижевске

Екатерина Шумилова одержала победу в спринте на четвертом этапе Кубка России в Ижевске. Менее секунды победительнице уступила Лариса Надеева, третьей стала Лариса Куклина.

Второй спринт у мужчин в рамках четвертого этапа Кубка России выиграл Александр Бабчин. Второе место занял Дмитрий Иванов, третье - Эдуард Латыпов.

Ижевск

Кубок России

Женщины

Спринт, 7,5 км

1. Шумилова (ХМАО) – 24.36,6 (1)

2. Надеева (Свердловская обл.) – отставание 0,6 (1)

3. Куклина (ЯНАО) – 18,4 (1)

Мужчины

Спринт, 10 км

1. Бабчин (Башкортостан) – 28.39,1 (0)

2. Иванов (ХМАО) – отставание 17,0 (0)

3. Латыпов (Башкортостан) – 21,8 (2)