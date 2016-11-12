Шипулин, Бабиков и Гараничев выступят на первых трех этапах Кубка мира

Главный тренер сборной России Александр Касперович отметил, что состав мужской национальной команды определен на основании показателей спортсменов в подготовительном периоде.

– У мужчин квота на этапах Кубка мира больше, поэтому в Бейтоштолен отправятся 13 биатлонистов, – приводит официальный сайт СБР слова Касперовича. – Этот состав тренерский штаб определил на основании показателей спортсменов в подготовительном периоде. Биатлонисты, не пробившиеся в состав, в декабре будут готовиться и выступать на внутрироссийских соревнованиях в составе своих регионов. Отобраться на январские международные старты они смогут через "Ижевскую винтовку – по два спортсмена на Кубок мира и Кубок IBU.

В Бейтоштолене сейчас идеальные условия – есть снег, а температура очень мягкая, минус 5–7 градусов. Будут отличные возможности для работы. 20 ноября у нас запланирована контрольная тренировка у мужской команды. На первом этапе Кубка IBU шесть биатлонистов выступят в первом спринте, а на вторую гонку двое человек будут заменены. После этого тренерский штаб определит итоговый состав мужской команды на этап Кубка мира в Эстерсунде. Все прозрачно – если спортсмен будет готов выступать на Кубке мира, то он такую возможность получит. Ранее на тренерском совете было принято решение, что Антон Шипулин, Антон Бабиков и Евгений Гараничев участвуют в первых трех этапах Кубка мира.

Мужская сборная: Антон Шипулин (Свердловская область), Евгений Гараничев (Тюменская область), Антон Бабиков (Башкортостан), Алексей Волков (ХМАО-Югра), Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург), Максим Цветков (Москва – Вологодская область), Алексей Слепов (Санкт-Петербург – Владимирская область), Петр Пащенко (ХМАО-Югра), Матвей Елисеев (Москва), Эдуард Латыпов(Башкортостан), Юрий Шопин (Ульяновская область), Семен Сучилов (ХМАО-Югра), Тимур Махамбетов (Красноярский край).

Подчуфарова, Слепцова и Кайшева включены в состав сборной России решением тренерского штаба