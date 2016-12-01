Шипулин - 11-й в Эстерсунде

В шведском Эстерсунде завершилась индивидуальная гонка. Первым стал француз Мартен Фуркад. Новежец Йоханнес Бе – второй. Третий - Владимир Чепелин из Белоруссии.

Лучшим среди россиян стал Антон Шипулин – он продемонстрировал 11-й результат. Максим Цветков – 22-й, а Евгений Гараничев – 23-й.

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальная гонка 20 км

1. М. Фуркад (Франция) – 51.33,8 (2 промаха)

2. Й. Бе (Норвегия) – отставание 29,5 (2)

3. Чепелин (Белоруссия) – 1.24,3 (1)

4. Биркеланн (Норвегия) – 2.10,5 (3)

5. Бьорндален (Норвегия) – 2.16,7 (3)

6. Расторгуев (Латвия) – 2.28,3(3)

11. ШИПУЛИН (Россия) – 3.04,1 (4)

22. ЦВЕТКОВ (Россия) – 4.12,2 (3)

23. ГАРАНИЧЕВ (Россия) – 4.18,5 (5)

50. ШОПИН (Россия) – 6.16,4 (5)

57. БАБИКОВ (Россия) – 7.19,8 (6)

80. МАЛЫШКО (Россия) – 09.08,1 (9)