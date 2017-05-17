Сергей Коновалов: "Руководству СБР, видимо, тяжело далось решение о моем назначении"

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов подчеркнул, что руководству СБР далось непросто решение о его назначении. Коновалов назначен новым старшим тренером команды во вторник, 16 мая. Ранее основным кандидатом считался Владимир Королькевич, однако с ним в итоге не был подписан контракт.

- Ситуация непростая, руководству решение о моем назначении на пост старшего тренера далось, видимо, очень тяжело, поскольку ситуация с женской командой сейчас оставляет желать лучшего, - цитирует ТАСС Коновалова. - Но решение принято, так что будем работать, что мы уже и начали, приступив к тренировкам в Белокурихе.

Серьезных изменений в нашем тренерском штабе не планируется, единственное, будет одно дополнение - появится тренер по функциональной подготовке, который будет помогать нам с силовыми тренировками и техникой.

Мы подключили много сил: активно нам помогает аналитический отдел, который изучает информацию по предыдущим сезонам. Идет мозговой штурм и анализ всего того, что мы имеем на данный момент. Думаю, что мы найдем то зерно, которое позволит нам показать достойный результат в следующем сезоне.