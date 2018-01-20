Сергей Коновалов: "Озвучивать список на Олимпиаду еще рано, мы в небольшом замешательстве"

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов во флеш-интервью после гонки преследования на этапе Кубка мира в Антерсельве отметил, что Светлана Миронова поедет с командой на чемпионат Европы. Также он подчеркнул, что состав на Олимпийские игры озвучивать еще рано.
– Таня Акимова, к сожалению, на масс-старт не попадает, – сказал Коновалов. – Перед гонкой она была на 26 позиции, на одно очко отсавала от 25 места. Но так получилось. Особой настройки не было, потому что, как показывает практика, когда перенастраиваешь, у девочек все разлаживается. Так что все было спокойно.
Что касается чемпионата Европы, все фамилии уже известны, Светлана Миронова в их числе. Относительно Ульяны Кайшевой, она, как и планировалось, готовилась с резервной командой и будет продолжать работать с ними.
– Когда ждать состав на Олимпиаду?
– Мы тоже не знаем. В свете последних событий мы сами немного в замешательстве. Есть внутреннее понимание состава, но озвучивать его еще рано.
Светлана Морозова
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20:44
vanek00
Назови 5 девок которые сильнее Кайшевой в биатлоне ? После 3 фамилий ты в ступор войдёшь и прекратишь нести чуш
19:52
tryam
Кайшеву смысла брать нет никакого чтобы там не кричал Губа...результата нет...стрельбы нет...бега нет....На ЧЕ налдо было отправлять форму набирать..а так с резервом бегать смысл. в утиль короче
19:11
Rutina
Оп-па!Впервые озвучено реальное состояние ТШ.Прогресс!!!
18:55
Урфин_Я
Вообще странно конечно... Если есть сомнения в Кайшевой - надо на ЧЕ отправлять, если нету - почему с резервной? Чё-то вздрагиваю я на предмет её проката как в прошлом сезоне перед ЧМом - ни там, ни тут и пролет по итогу.
18:34
maksimalist
Тюменский обком понимает, что от Мироновой на ЧЕ ловить нечего, и она может облажаться по полной. Сливко Кайшевой не соперница как стартер в эстафете. Поэтому задача тюменцу Но-ри-цы-ну сплавить Кайшеву всеми возможными способами на ЧЕ и включить вместо нее отдохнувшую Миронову. Напомню (для неосведомленных), что Но-ри-цын - правая рука Каспера, которые в упор не замечали Кайшеву несколько лет и сплавляли ее по схеме (Оберхоф) - Рупольдинг - Антерсельва, а теперь вдруг этот "Троян" тренирует ее. От таких тренировок в Италии (всего третий день на среднегорье) никто не выдержит и ее вырубило, поскольку как раз наступил пик акклиматизации. ГЛУПОСТЬ ЭТО ИЛИ ПРЕДАТЕЛЬСТВО?! После этого самочувствие продолжит ухудшаться, то есть на ЧЕ Кайшева может быть в худшей форме. Ее сливают технично!!!
18:10
maksimalist
По моим подсчетам 44 тонки без подиума. Но это не принципиально. Ставленницы Пизлера (Каспера) ничего не показали, однако они ди сих пор составляют основу команды. Весь слив начался с Пихлера... ТРЕБУЮ В СПОРТЕ ВОССТАНОВИТЬ ДОЛЖНОСТЬ "ОСОБИСТА", ОСОБЕННО ПОНИМАЮ НАСКОЛЬКО ЭТО ДЕРЖИТ В ТОНУСЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ТРЕНЕРОВ ПОСЛЕ ФИЛЬМА "ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ"...
17:53
maksimalist
Тюменский обком с Каспером толкают своих. Начинаются подковерные интриги и давление. "Троянский конь" Каспера (Пихлера) дает себя знать.
17:40
Доктор со стажем
Какой позор-они до сих пор не определились с составом и в замешательстве!? Гнать этих горе-профессионалов в три шеи, это не тренер - это говно.
17:10
Glaosen
Serenky25 Я думаю он не в легком замешательстве, а тяжелом помешательстве//// Согласен. У меня стойкое ощущение - касательно биатлона - присутствия в параллельной реальности, в которой, в бредовом предположении, этот... хм, "специалист" возглавляет сборную. Пусть даже и такую...
17:05
Serenky25
Я думаю он не в легком замешательстве, а тяжелом помешательстве.
17:00
hhh.14170
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
16:48
rusfed 2.0
Секси Свету пригласят, имхо
16:34