Сергей Коновалов: "Озвучивать список на Олимпиаду еще рано, мы в небольшом замешательстве"

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов во флеш-интервью после гонки преследования на этапе Кубка мира в Антерсельве отметил, что Светлана Миронова поедет с командой на чемпионат Европы. Также он подчеркнул, что состав на Олимпийские игры озвучивать еще рано.

– Таня Акимова, к сожалению, на масс-старт не попадает, – сказал Коновалов. – Перед гонкой она была на 26 позиции, на одно очко отсавала от 25 места. Но так получилось. Особой настройки не было, потому что, как показывает практика, когда перенастраиваешь, у девочек все разлаживается. Так что все было спокойно.

Что касается чемпионата Европы, все фамилии уже известны, Светлана Миронова в их числе. Относительно Ульяны Кайшевой, она, как и планировалось, готовилась с резервной командой и будет продолжать работать с ними.

– Когда ждать состав на Олимпиаду?

– Мы тоже не знаем. В свете последних событий мы сами немного в замешательстве. Есть внутреннее понимание состава, но озвучивать его еще рано.