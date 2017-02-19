Сергей Чепиков: "Шипулин превратился в грозного борца, которого боится даже Фуркад"

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков подвел итоги прошедшего чемпионата мира-2017 в Хохфильцене. Он высоко оценило потенциал сборной России и отдельно выделил Антона Шипулина.

- Весь чемпионат мира был очень интересным, не было явного доминирования у какой-то команды – у всех были медали, - приводит "Р-Спорт" слова Чепикова. - Чемпионат мира был разнообразным. Мужчины наши могут еще добавить. Молодые ребята Цветков, Бабиков, Елисеев приобрели уже уверенность, но у них нет еще стабильности. Думаю, что к следующему сезону появится и она. А Шипулин уже превратился в грозного борца, которого все боятся, думаю, что даже Фуркад. Так что очень многое будет зависеть от окончательного предолимпийского настроя.

Очень приятно, что наша команда проявила себя хорошо, на мой взгляд. Золото эстафеты перекрывает неудачные выступления, которые были до этого. Эстафета на чемпионате мира всегда была одной из самых достойных и старейших дисциплин. Это говорит о том, что у нас боеспособная команда и может бороться на самом высоком уровне, максимально отдаваясь борьбе и показывая очень хороший результат.