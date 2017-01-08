12:53 | БИАТЛОН

Россиянки заняли весь пьедестал в гонке преследования на Кубке IBU

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Россиянка Дарья Виролайнен стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка IBU в Мартелль-Валь-Мартелло. Второй финишировала ее соотечественница Ирина Старых. Замкнула тройку еще одна представительница России Виктория Сливко. Четвертой также оказалась россиянка Светлана Миронова.

Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)

Кубок IBU

Женщины

Гонка преследования

10 км

1. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) – 33.07,8 (3 шт. круга)

2. СТАРЫХ (Россия) – отставание 13.6 (1)

3. СЛИВКО (Россия) – 27.8 (2)

4. МИРОНОВА (Россия) – 47.9 (4)

5. Симон (Франция) – 55.7 (3)

6. Бондарь (Украина) – 1.18,9 (4)

7. НИКУЛИНА (Россия) – 1.33,7 (5)...

9. СЛЕПЦОВА (Россия) – 1.54,7 (3)

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2016-2017/events/1838_12_1/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Айртон

Пердив он и в биатлоне пердив.))

13:24

PallMall

У нас большойпотенциал в женском биатлоне. Им нужно только грамотно распорядиться, и мы будем впереди планеты всей.

13:16

shpasic

да, так всего шесть мест в десятке, а если усилить из основной сборной - то вообще бы все десять наших были!

13:08

ДОЗВОН ГУБЕР

Ну ведь не только "всероссийскому ЕЖУ" , но и ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ МИРОВЫМ "ежам" понятно, что наша--рашенскому биатлонному бабью ГОНЯТЬСЯ // НЕ ПЕРЕГОНЯТЬСЯ именно на ЭТИХ СОРЕВНОВАНИЯХ, а в основной кубок мира лезть НЕЗАЧЕМ !!!!!!!

13:06

shpasic

поздравления всей тройке!))

13:00

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