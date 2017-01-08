Россиянки заняли весь пьедестал в гонке преследования на Кубке IBU

Россиянка Дарья Виролайнен стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка IBU в Мартелль-Валь-Мартелло. Второй финишировала ее соотечественница Ирина Старых. Замкнула тройку еще одна представительница России Виктория Сливко. Четвертой также оказалась россиянка Светлана Миронова.
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)
Кубок IBU
Женщины
Гонка преследования
10 км
1. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) – 33.07,8 (3 шт. круга)
2. СТАРЫХ (Россия) – отставание 13.6 (1)
3. СЛИВКО (Россия) – 27.8 (2)
4. МИРОНОВА (Россия) – 47.9 (4)
5. Симон (Франция) – 55.7 (3)
6. Бондарь (Украина) – 1.18,9 (4)
7. НИКУЛИНА (Россия) – 1.33,7 (5)...
9. СЛЕПЦОВА (Россия) – 1.54,7 (3)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2016-2017/events/1838_12_1/
Айртон
Пердив он и в биатлоне пердив.))
13:24
PallMall
У нас большойпотенциал в женском биатлоне. Им нужно только грамотно распорядиться, и мы будем впереди планеты всей.
13:16
shpasic
да, так всего шесть мест в десятке, а если усилить из основной сборной - то вообще бы все десять наших были!
13:08
ДОЗВОН ГУБЕР
Ну ведь не только "всероссийскому ЕЖУ" , но и ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ МИРОВЫМ "ежам" понятно, что наша--рашенскому биатлонному бабью ГОНЯТЬСЯ // НЕ ПЕРЕГОНЯТЬСЯ именно на ЭТИХ СОРЕВНОВАНИЯХ, а в основной кубок мира лезть НЕЗАЧЕМ !!!!!!!
13:06
shpasic
поздравления всей тройке!))
13:00