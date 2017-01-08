Россиянки заняли весь пьедестал в гонке преследования на Кубке IBU

Россиянка Дарья Виролайнен стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка IBU в Мартелль-Валь-Мартелло. Второй финишировала ее соотечественница Ирина Старых. Замкнула тройку еще одна представительница России Виктория Сливко. Четвертой также оказалась россиянка Светлана Миронова.

Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)

Кубок IBU

Женщины

Гонка преследования

10 км

1. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) – 33.07,8 (3 шт. круга)

2. СТАРЫХ (Россия) – отставание 13.6 (1)

3. СЛИВКО (Россия) – 27.8 (2)

4. МИРОНОВА (Россия) – 47.9 (4)

5. Симон (Франция) – 55.7 (3)

6. Бондарь (Украина) – 1.18,9 (4)

7. НИКУЛИНА (Россия) – 1.33,7 (5)...

9. СЛЕПЦОВА (Россия) – 1.54,7 (3)