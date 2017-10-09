Рикко Гросс: "Победа в эстафете на ЧМ-2017 сделала российских биатлонистов сильнее"

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс отметил, что победа в эстафете на чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене сделала сильнее всю команду. На турнире, прошедшем в феврале 2017 года в Австрии, россияне Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин выиграли золотые медали в эстафете, опередив команды Франции и Австрии.

- Самое ценное, что дают спортсмену подобные победы – уверенность в себе, - цитирует "Р-Спорт" Гросса. - Об этом можно не говорить вслух, но, поверьте, чувство у всех членов команды одно: мы – сильные. Мы стали лучшей командой мира, а значит можем выиграть у кого угодно: у немцев, норвежцев, французов.

Это очень позитивное чувство для атлетов, да и для тренеров тоже. Это классно, когда в команде есть люди, способные побеждать. Бабиков в прошлом сезоне выиграл помимо эстафеты личную гонку Кубка мира, и это тоже огромный психологический плюс как для него, так и для всей команды.